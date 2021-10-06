شرطة القصيم تطيح بشخص ظهر في فيديو بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر

محررو المناطق:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وبحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني إن مواطن في العقد الرابع من العمر تباهى بمبالغ مالية، من خلال عرضها على مواقع التواصل، مؤكدًا أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.