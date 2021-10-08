أمانة تبوك تُزيل أكثر من 200 ألف متر مكعب من مخلفات البناء

المناطق - تبوك:

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها، أعمال معالجة التشوُّه البصري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

ورفعت الفرق المتخصصة منذ انطلاق أعمال مبادرة وحملة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” وحتى اليوم أكثر من 215 ألفًا و996 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء.

كما تم سحب 1368 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة 16 ألفًا و340 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام.

وتضمّنت أعمال تحسين المشهد البصري معالجة 6053 حاوية نظافة في مختلف مدن المنطقة، وإصلاح 14413 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة، وصيانة 6494 عمود إنارة، إضافة إلى دهان أكثر من 62 ألفًا و300 متر طولي من البلدورات والأرصفة والخطوط الأرضية.