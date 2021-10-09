أمير جازان يطمئن على المصابين جراء استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك عبدالله

المناطق - جازان:

زار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص جراء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية للاطمئنان على سلامتهم.

وسأل سموه الله تعالى أن يمن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد كشفت أمس عن استخدام طائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مُشيرة إلى وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.