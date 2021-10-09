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هل مخاطر كورونا على الأطفال نفس درجة الكبار؟ دراسة حديثة تُجيب

هل مخاطر كورونا على الأطفال نفس درجة الكبار؟ دراسة حديثة تُجيب
كورونا على الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1044064
المناطق - الرياض:

كشفت دراسة حديثة، أنّ الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا مثل البالغين تقريبًا، لكنّهم أقل عرضة للإصابة بأعراض.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “جاما”، أنّ البالغين والأطفال الذين يعيشون في يوتا ونيويورك يتشاركون في مخاطر مماثلة للإصابة بفيروس كورونا، لكن الأطفال كانوا يعانون من الأعراض فقط حوالي نصف الوقت، بحسب شبكة “سي إن إن”.

من جانبه، قالت الدكتورة فلور مونوز اختصاصية الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في تكساس، إن الدراسة كشفت أنّ الأطفال من جميع الأعمار بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار معرضون لخطر مماثل للإصابة بعدوى (كوفيد – 19) مقارنة بالبالغين.

وأضافت مونوز أنّ الأطفال، وخاصةً الصغار منهم، يمكن أن ينقلوا الفيروس، موضحة أنّ النتائج الجديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في جهود مكافحة الأوبئة وكذلك في أبحاث اللقاحات والعلاجات.

وأجريت الدراسة خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى أبريل 2021، على ألف و236 شخصًا من 310 أسر مختلفة لديها طفل واحد أو أكثر في مدينة نيويورك، وبعض المقاطعات في جميع أنحاء ولاية يوتا.

وأشارت النتائج إلى أنّ الأطفال والبالغين لديهم معدلات إصابة متشابهة بعدوى كورونا، مما يؤكد الحاجة إلى التقييم السريع لفعالية اللقاح وسلامته لدى الأطفال لتوسيع نطاق التطعيم كي يشمل فئات عمرية أصغر.

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