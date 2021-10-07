الرئيس التونسي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال الساعات المقبلة ولن نكون تحت وصاية أحد

المناطق - وكالات:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة، مشددًا على ان تونس لن تقبل أن تكون تحت وصاية أحد.

وقال الرئيس التونسي إن هناك جهات تعمل ضد الدولة في كل محفل تزوره لمصالحها الشخصية.

وتابع قيس سعيد: “هناك من طلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا”.

وكان الرئيس التونسي قد التقى الخميس بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، التي أطلعته على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات.

واستقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020.