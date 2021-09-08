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علامة في البول تشير إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطان

علامة في البول تشير إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطان
علامة في البول
http://almnatiq.net/?p=1044078
المناطق - الرياض:

كشفت تقارير طبية، عن علامة في “البول” تشير إلى احتمالية إصابة الشخص بسرطان الجلد.

ونقلت صحيفة صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، عن موقع “هارفارد هيلث” الصحي، إنّ سرطان الجلد هو “أخطر أنواع السرطان”، يمكن أن يضع الميلانين – الصبغة التي تجعل الجلد داكنًا – في الدورة الدموية، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصبغة في البول.

وأضاف أنّه عندما يتحول لون البول إلى “بني حقيقي”، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموغلوبين – البيليروبين.

ويتراكم البيليروبين في الدم بسبب أمراض الكبد، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد، أو القناة الصفراوية المسدودة بحصوة في المرارة أو ورم أو عائق آخر.

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