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مجلس التعاون: الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله يرقى إلى جريمة حرب

مجلس التعاون: الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله يرقى إلى جريمة حرب
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
http://almnatiq.net/?p=1044089
المناطق - الرياض:

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة مفخخة بمحاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله في منطقة جازان الذي نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام، في بيان، اليوم السبت، أنّ استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك في استهداف مطار مدني يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد أكّد أن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة.

ونتج عن الهجوم، وقوع عشر إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وهي ست حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية، وثلاث حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، وحالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

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