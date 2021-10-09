بثلاثية.. الهلال يفوز على التعاون وديًا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراته الودية أمام التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما في العاصمة الرياض اليوم السبت استعداداً لاسئتاف المنافسات الرياضية.

وشهدت مباراة الهلال الودية مع التعاون عدم مشاركة اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا نظراً لعدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة.

ودخل الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

“الوطيان، أمير كردي، جانج هيون سو، متعب المفرج، مد الله العليان، محمد جحفلي، صهيب، الدخيل، لوسيانو فييتو، بافيتمبي جوميز وموسى ماريجا”.

فيما خاض التعاون المباراة بتشكيلة مكونة من: