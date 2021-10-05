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هل يؤدي تناول الطعام قبل النوم إلى الشخير؟.. طبيب يجيب (فيديو)

هل يؤدي تناول الطعام قبل النوم إلى الشخير؟.. طبيب يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1044107
المناطق - الرياض:

كشف الدكتور عبد الله البداح استشاري طب وجراحة أنف وأذن وحنجرة العلاق بين تناول الطعام قبل النوم وحدوث “اضطراب النوم والشخير”.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” على شاشة “روتانا خليجية”، مساء السبت: “من الممكن ألا تؤدي إلى شخير وانقطاع في التنفس بقدر ما يتعرض البعض لارتجاء أثناء النوم”.

وأضاف أن هناك من يستقيظ من النوم ويجد نفسه غير قادر على التنفس، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك ارتجاعًا وليس شخيرًا.

وأوضح أن الارتجاع يؤدي إلى حدوث تشنجات في الأحبال الصوتية، وهو أمر شائع لدى الكثيرين، باعتبار أن هناك عادة تحضر دائمًا تتمثّل في النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

كما أشار إلى أن هناك من يتناول أطعمة تحتوي على الدهون، واصفًا ذلك بـ”الأمر الشائع”.

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