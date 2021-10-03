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قلق بين السكان.. ظهور إصابة جديدة بفيروس إيبولا شرق الكونغو   

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قلق بين السكان.. ظهور إصابة جديدة بفيروس إيبولا شرق الكونغو   

قلق بين السكان.. ظهور إصابة جديدة بفيروس إيبولا شرق الكونغو   
إصابة جديدة بفيروس إيبولا
http://almnatiq.net/?p=1044116
المناطق - وكالات:

ظهرت إصابة جديدة بفيروس إيبولا شرق الكونغو، وسط قلق بين السكان.

وجاءت هذه الإصابة بعد خمسة أشهر من الإعلان الرسمي عن انتهاء الموجة الثانية عشر من الوباء في البلاد، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بيان لوزارة الصحة الكونغولية: “هذا الظهور الجديد للفيروس حدث في المنطقة الصحية في بيني في شمال كيفو.

وأضافت: “تعود الحالة إلى طفل يبلغ ثلاث سنوات نُقل إلى المستشفى وتوفي في 6 أكتوبر وأرسلت عينة مأخوذة من جثته لتحليلها إلى غوما عاصمة الإقليم وتبين أنه مصاب بفيروس إيبولا”.

وأكدت الوزارة أن الفرق تعمل جاهدة على الأرض، لتحديد ومتابعة قرابة 100 مخالط حتى الآن وتطهير المرافق الصحية.

 

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