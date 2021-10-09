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رئيس وزراء اليمن: عودة الحكومة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض يعزز قدرتها على إنهاء الانقلاب الحوثي

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رئيس وزراء اليمن: عودة الحكومة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض يعزز قدرتها على إنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس وزراء اليمن: عودة الحكومة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض يعزز قدرتها على إنهاء الانقلاب الحوثي
رئيس وزراء اليمن
http://almnatiq.net/?p=1044123
المناطق - واس:

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إنّ عودة حكومة الكفاءات السياسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز من قدرتها على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد عبد الملك خلال اجتماع للمجلس اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال انهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانياً.

وفي الاجتماع، قدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إحاطة حول أوضاع جبهات القتال خاصة في اطراف محافظتي مأرب وشبوة، وأقر فيها باختلالات رافقت العمليات العسكرية في القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب وشبوة والجوف.

وأشار إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، حسبما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وشدد رئيس الوزراء اليمني، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.

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