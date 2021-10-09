غدًا.. الصحة تكشف مستجدات كورونا خلال مؤتمر صحفي

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد في عند الساعة 3:35 عصراً لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور “محمد العبدالعالي” المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، عن اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، لاستخدام وسائل النقل العام، وكذلك الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.