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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر ضيف شرف حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الباكستانية

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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر ضيف شرف حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الباكستانية

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر ضيف شرف حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الباكستانية
http://almnatiq.net/?p=1044136
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع عن حضور رئيس هيئة الأركان العامة ضيف شرف لحفل تخرج الأكاديمية العسكرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية.

واختتمت اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط نسيم البحر -13 بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الباكستانية في مياه بحر العرب، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز وترسيخ للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

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