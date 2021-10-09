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مشهد بديع.. اقتران كوكب الزهرة مع القمر في سماء جازان (فيديو)

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مشهد بديع.. اقتران كوكب الزهرة مع القمر في سماء جازان (فيديو)

مشهد بديع.. اقتران كوكب الزهرة مع القمر في سماء جازان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1044139
المناطق - الرياض

عرضت شاشة “العربية”، مقطع فيديو يُوثّق سحابة ضخمة عالية الارتفاع على منطقة جازان، يظهر أعلاها أيضًا اقتران كوكب الزهرة مع القمر.

وشهدت سماء الوطن العربي اليوم السبت، ظاهرة فريدة تتمثل في اقتران القمر بكوكب الزهرة، حيث ظهر القمر وكوكب الزهرة في السماء ناحية الأفق الشمالي.

جاء ذلك بعدما مرت السماء بذورة زخات شهب التنين ليلة أمس، وتمكن هواة رصد الظواهر الفلكية من مشاهدة الشهب التي احتكت بالغلاف الجوي للأرض في منظر رائع.

وتعتبر هذه الظاهرة النادرة فرصة مثالية للتصوير الفلكي، حيث تتيح رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وذلك نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

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