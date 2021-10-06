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الخارجية: “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف (فيديو)

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الخارجية: “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف (فيديو)

الخارجية: “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1044147
محررو المناطق:

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، تميم الدوسري، إن تطبيق التسجيل الذاتي يمكن الحجاج والمعتمرين من تكملة إجراءاتهم دون الذهاب إلى سفارات المملكة أو مراكز التأشيرات.

وأضاف خلال لقاءه مع قناة “العربية” أن جميع الإجراءات التي كان يقوم بها الحاج والمعتمر في السابق ستتم عن طريق التطبيق، ما يختصر الوقت والجهد؛ كون العمليات تتم عبر الهواتف الذكية.

وتابع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن الحاج والمعتمر سيتمكن من خلال التطبيق تسجيل الخصائص الحيوية والسمات ذاتيَا في جميع المراحل .

 

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