حبس فتاة أمريكية 4 سنوات.. اقتربت من دبة وصغارها (فيديو)

المناطق - وكالات:

قضت محكمة أمريكية، بالحكم على شابة أمريكية بالسجن أربعة أيام وبغرامة قدرها ألف دولار لاقترابها أكثر من اللزوم من دبة وصغارها في متنزه ييلوستون الوطني.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، إن سامانثا ديرينج أقرّت بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترًا من الدبة الرمادية لالتقاط صورة لها في العاشر من مايو الماضي في متنزه طبيعي شاسع، حسبما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينج.

وكانت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا في منطقة رورينج ماونتن، عندما أطلت دبة وصغارها الثلاثة.

وفي حين عاد الزوار الآخرون أدراجهم وركبوا سياراتهم عملًا بالتعليمات الموجهة إليهم في هذه الحالة، استمرت سامانثا ديرينج في التقاط الصور رغم محاولة الدبة إبعادها.

من جانبه، أكّد المدعي العام بوب موراي أنّ الحيوانات البرية في متنزه ييلوستون الوطني هي فعلا برية، وقال: “المتنزه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرج على هذه الكائنات بكل أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل”.

وأضاف: “الاقتراب من دبة رمادية وصغارها ضرب من الغباء، ومن حسن حظ ديرينج أننا نتكلم عنها بصفتها متهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف”.