مقتل 16 عنصرًا من ميليشيات الحوثي

مقتل 16 عنصرًا من ميليشيات الحوثي غرب مأرب

المناطق - وكالات:

قُتل أكثر من 16 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب.

وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب، بحسب مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وتابع المصدر العسكري أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.

وأشار المصدر، إلى أن مدفعية الجيش استهدفت عدد من مواقع تمركز المليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية الإيرانية.