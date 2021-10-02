احدث الأخبار

الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: القبض على 4 مقيمين بحوزتهم موادًا مخدرة في جدة
أبرز المواد
 حبس فتاة أمريكية 4 سنوات.. اقتربت من دبة وصغارها (فيديو)
أبرز المواد
 استهداف مركز انتخابي بقذائف هاون جنوبي كركوك
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 مقتل 16 عنصرًا من ميليشيات الحوثي غرب مأرب
أبرز المواد
 الخارجية: “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف (فيديو)
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر ضيف شرف حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الباكستانية
أبرز المواد
 قلق بين السكان.. ظهور إصابة جديدة بفيروس إيبولا شرق الكونغو   
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليمن: عودة الحكومة لعدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ينهي الانقلاب الحوثي
أبرز المواد
 هل يؤدي تناول الطعام قبل النوم إلى الشخير؟.. طبيب يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 غدًا.. الصحة تكشف مستجدات كورونا خلال مؤتمر صحفي
أبرز المواد
الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم

الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم

أبرز المواد
مكافحة المخدرات: القبض على 4 مقيمين بحوزتهم موادًا مخدرة في جدة

مكافحة المخدرات: القبض على 4 مقيمين بحوزتهم موادًا مخدرة في جدة

أبرز المواد
حبس فتاة أمريكية 4 سنوات.. اقتربت من دبة وصغارها (فيديو)

حبس فتاة أمريكية 4 سنوات.. اقتربت من دبة وصغارها (فيديو)

أبرز المواد
استهداف مركز انتخابي بقذائف هاون جنوبي كركوك

استهداف مركز انتخابي بقذائف هاون جنوبي كركوك

أبرز المواد

الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم

الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم
حمدي النقاز
http://almnatiq.net/?p=1044177
المناطق - الرياض:

أعلن النادي الأهلي، إنهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب صاحب ٢٨ عامًا، قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك المصري لكن لن يتم قيده ضمن الفريق القاهري، الذي ينفذ عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنعه من القيد فترتين، تشمل أيضًا الشتاء المقبل.

روابط ذات صلة

محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)

محلل رياضي: الأهلي تضرر من قرارات حكم المباراة والاتحاد أقوى (فيديو)
مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد

مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد
الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*