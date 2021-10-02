الأهلي يتعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم

المناطق - الرياض:

أعلن النادي الأهلي، إنهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب صاحب ٢٨ عامًا، قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك المصري لكن لن يتم قيده ضمن الفريق القاهري، الذي ينفذ عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنعه من القيد فترتين، تشمل أيضًا الشتاء المقبل.