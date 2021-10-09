عائلة المعتقل خالد الدوسري تهدد بمقاضاة من يتربح عبر قضية ابنهم

محررو المناطق:

أصدرت عائلة المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري بيانًا جديدًا فيما يخص قضية ابنهم.

وأكدت عائلة الدوسري دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة المملكة في واشنطن لقضية ابنهم.

وأضافت العائلة أن القضية مرجعها الإعلامي حساب المحامي سعود بن قويد عبر “تويتر”، وحسابهم الرسمي، وكذلك الإعلامي خلف الدوسري.

وشددت على احتفاظها بالحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول التكسب المادي وزيادة المتابعين دون مراعاة المشاعر الإنسانية للعائلة .