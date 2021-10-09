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موسم الرياض.. “توكلنا”: 3 خطوات لإسناد التذاكر إلى مستخدم آخر

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موسم الرياض.. “توكلنا”: 3 خطوات لإسناد التذاكر إلى مستخدم آخر

موسم الرياض.. “توكلنا”: 3 خطوات لإسناد التذاكر إلى مستخدم آخر
http://almnatiq.net/?p=1044185
المناطق - الرياض:

أوضح تطبيق “توكلنا” طريقة إسناد التذاكر إلى مستخدم آخر خلال فعاليات موسم الرياض.

ونشر الحساب الرسمي للتطبيق، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك، يشرح فيه خطوات التحويل، وتشمل “استعرض تذاكر الفعالية التي ترغب في إسنادها”، و”اضغط على إسناد التذاكر”، و”يمكنك إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لديك في التطبيق أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص الذي ترغب في إسناد التذكرة له.

 

 

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