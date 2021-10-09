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للأسبوع السابع.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

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للأسبوع السابع.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

للأسبوع السابع.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
وزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=1044199
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم، عن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع  السابع عبر قنوات “عين” على تردد عرب سات 12437.

واضافت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السابع، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب” http://youtube.com/dorosien

وتابعت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)  سيبدأ من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

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