للأسبوع السابع.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم، عن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع عبر قنوات “عين” على تردد عرب سات 12437.

واضافت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السابع، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب” http://youtube.com/dorosien”

وتابعت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) سيبدأ من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wyXPMs9wSg — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 9, 2021