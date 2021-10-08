صور عمرها 46 عامًا.. خادم الحرمين الشريفين في زيارة لمعرض الرياض للكتاب

نشرت جامعة الملك سعود، صورًا تاريخية من زيارة كان قد أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمعرض الرياض للكتاب الذي كان قد أقيم في رحاب الجامعة.
ويعود تاريخ الصور إلى عام 1397، ما يعني أنّ عمرها 46 عامًا، وكان ذلك المعرض هو أول معرض للكتاب يُقام على مستوى المملكة.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يزور #معرض_الرياض_للكتاب والذي أقيم في رحاب #جامعة_الملك_سعود.
الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي الأول للكتاب الذي نظمته الجامعة عام 1397هـ هو أول معرض دولي يُقام على مستوى المملكة. pic.twitter.com/iyFpOxrWfW
— جامعة الملك سعود (@_KSU) October 9, 2021
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