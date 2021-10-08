صور عمرها 46 عامًا.. خادم الحرمين الشريفين في زيارة لمعرض الرياض للكتاب

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نشرت جامعة الملك سعود، صورًا تاريخية من زيارة كان قد أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمعرض الرياض للكتاب الذي كان قد أقيم في رحاب الجامعة.

ويعود تاريخ الصور إلى عام 1397، ما يعني أنّ عمرها 46 عامًا، وكان ذلك المعرض هو أول معرض للكتاب يُقام على مستوى المملكة.