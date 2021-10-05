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إمارة منطقة حائل تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

إمارة منطقة حائل تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

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إمارة منطقة حائل تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

إمارة منطقة حائل تعلن عن 18 وظيفة شاغرة
إمارة منطقة حائل
http://almnatiq.net/?p=1044205
محررو المناطق:

أعلنت إمارة منطقة حائل عن توفر 18 وظيفة لحملة الكفاءة المتوسطة فما فوق.

وبينت الإمارة أن المجالات الوظيفية تتمثل في وظائف عمّال (فئة أ – فئة ب – فئة ج) (العدد 17 وظيفة)، وظيفة طاهي (فئة ب) (وظيفة واحدة).

وأشارت إلى أن مواعيد التقديم تبدأ من اليوم الأحد بتاريخ 1443/03/04هـ الموافق 2021/10/10م ولمدة ثلاثة أيام.

وأضافت أنه على الراغبين التقدم لشغل تلك الوظائف مراجعة إمارة منطقة حائل إدارة الموارد البشرية (الدور الثاني) خلال الفترة الموضحة أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتحميل تطبيق (توكلنا).

وتابعت أن شروط التقديم تتمثل في الآتي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي خلال الخمس سنوات الماضية.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة على الأقل.

4- اجتياز الكشف الطبي بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

5- أن لا يكون مفصول من وظيفة حكومية لأسباب تأديبية.

6- أن لا يكون موظف حكومية أثناء فترة التقديم على الوظيفة.

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