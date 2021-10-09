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الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن بدءًا من السادسة صباحًا

الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن بدءًا من السادسة صباحًا

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الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن بدءًا من السادسة صباحًا

الداخلية: تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول عدد من الأماكن بدءًا من السادسة صباحًا
http://almnatiq.net/?p=1044207
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الداخلية، تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة بدءًا من السادسة من صباح اليوم.

وقالت الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّه يُشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية أو المنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأضافت أنه يُستثنى من ذلك، الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

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