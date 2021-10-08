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وزير الرياضة يتوج “ماغديبورغ” بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021”

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وزير الرياضة يتوج “ماغديبورغ” بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021”

وزير الرياضة يتوج “ماغديبورغ” بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021”
وزير الرياضة
http://almnatiq.net/?p=1044215
المناطق - الرياض:

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021” والتي استضافتها جدة خلال المدة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، وكأحد مبادرات برنامج جودة الحياة.

وجرت مراسم التتويج بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر ، حيث تمكن ماغديبورغ الألماني من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق برشلونة الأسباني بنتيجة 33-28 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق ألبورغ الدنماركي من تحقيق ثالث الترتيب والميدالية البرونزية بعد فوزه على بينيروس البرازيلي 29-34.

وشهد اليوم الأخيـر من البطولة إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الخامس حتى العاشر، حيث نال المركز الخامس فريق الزمالك المصري، وجاء سادساً الدحيل القطري، ثم النور السعودي سابعاً، وثامناً سيدني الأسترالي، وحل في المركز التاسع فريق الوحدة السعودي، وأخيراً فريق كال هيت فرانسيسكو الأمريكي.

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