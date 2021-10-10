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احذر.. هذه الأعراض تنذر بارتجاج المخ لدى الأطفال

احذر.. هذه الأعراض تنذر بارتجاج المخ لدى الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1044239

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بارتجاج المخ بسبب كثرة التعرض للسقوط والارتطام.

وأوضحت الرابطة أن أعراض ارتجاج المخ تظهر في غضون 48 ساعة من السقوط أو الارتطام، وهي تتمثل في الصداع الشديد والدوار وآلام مؤخرة العنق والغثيان والقيء والحساسية للضوء واختلاف حجم بؤبؤ العين والتشوش الذهني وفقدان الوعي والتغيرات الطارئة على السلوك والشخصية.

 

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، مؤكدة على أهمية أن يلتزم الطفل بالراحة التامة، أي التوقف عن ممارسة الرياضة وعدم الذهاب إلى المدرسة وعدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الجوالة إلى أن يتماثل للشفاء، بالإضافة إلى الابتعاد عن الضوء الساطع.

 

وحذرت  من أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى استمرار المعاناة من بعض الأعراض مثل الصداع والإرهاق واضطرابات التفكير، لذا ينبغي استشارة الطبيب بشأن موعد وكيفية عودة الطفل للدراسة وممارسة الرياضة بعد إصابته بارتجاج في المخ.

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