بتال القوس: بي إن سبورت لم تحصل على تصريح بث ومُلزمة بدفع 600 مليون ريال للمملكة

محررو المناطق

أكد الإعلامي بتال القوس أن مجموعة (بي إن سبورت) لم تحصل على تصريح بث داخل المملكة، وهي ملزمة بدفع غرامات ومخالفات تتجاوز 600 مليون ريال – 160 مليون دولار تقريبا – بموجب أحكام وقرارات نافذة“.

ونفى القوس ما تردد عن وجود تسوية مالية ضخمة حدثت بين المملكة وشبكة قنوات ”بي إن سبورتس“، والتي اقترب رفع الحظر عنها في المملكة.

وقال بتال القوس عبر حسابه على تويتر: “هناك من يروج لمعلومات غير صحيحة عن تسوية مليارية كتعويضات لمجموعة (بي إن سبورت)، والحقيقة المؤكدة أن مجموعة (بي إن سبورت) لم تحصل على تصريح بث داخل المملكة وملزمة بدفع الغرامات”.

وأضاف: “ووفق مصادر خاصة، تحدثت لها شخصيا، لا يوجد إطلاقاً أي قرارات أو أحكام من محكمة أو محكمين وخلافه، كما يروج له في المنصات الإعلامية عن دفع المملكة أي مبالغ أو إجراءات تسوية”.

وتابع: “ووفق المصادر ذاتها، أن الشائعات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد للمصداقية”.

وكانت شبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية كشفت، يوم الأربعاء الماضي، عن أن المملكة سترفع قريبا الحظر عن البث التلفزيوني لمحطاتها.