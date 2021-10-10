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أمريكا تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار الملك عبد الله بجازان

أمريكا تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار الملك عبد الله بجازان
http://almnatiq.net/?p=1044250
المناطق - وكالات:

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مطار الملك عبد الله في مدينة جازان السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان عبر تويتر:”ندين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك عبد الله في جازان“.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية:”نتضامن مع المدنيين الجرحى العشرة، الذين لم يفعلوا أكثر من مجرد السعي للسفر أو كسب الرزق“.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن إصابة 10 أشخاص مدنيين، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، على مطار الملك عبد الله في جازان.

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