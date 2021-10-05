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رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”

رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”

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رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”

رسام يكشف عن لوحة اشتراها منه خادم الحرمين الشريفين قبل 45 عاما بسعر “خيالي”
http://almnatiq.net/?p=1044257

كشف فهد الربيق الرسام التشكيلي، تفاصيل بيعه لوحة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض بمبلغ “خيالي” منذ 45 عاما.

وقال فهد الربيق، “إنه منذ 45 عامًا  كان أكبر فنان وقتها  يبيع لوحته من 3 إلى 4 آلاف ريال، مضيفًا كان لدي  لوحة “موحد المملكة” وكنت ما أبغي بيعها ولكن حددت لها سعرًا بقيمة 15 ألف ريال”.

وأكد “الرسام”، في تصريحًات مُتلفزة، أن خادم الحرمين اشترى لوحة “موحد المملكة” بسعر 15 ألف ريال، مبينًا أن هذا المبلغ وقتها هو ثمن قطعتين أرض في شمال الرياض، وأنه ليس مبلغًا عاديًا في ذلك الوقت.

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