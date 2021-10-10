“نحن أمة ظلت أكثر من 800 سنة تقود العالم”.. مدير مكتب ولي العهد ينشر وصية الراحل غازي القصيبي (فيديو)

محررو المناطق

نشر بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيديو يتضمن وصية السفير الدبلوماسي والوزير الراحل غازي القصيبي الذي رحل 15 أغسطس 2010.

وقال القصيبي في الفيديو الذي نشره العساكر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “يجب أن يكون لدينا أمل بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا ووطننا وشبابنا”.

وأضاف التسجيل الصوتي : “مرت علينا أوضاع.. الدنيا هبوط وصعود.. ولكننا بإذن الله لدينا القدرة والأمل في أن نعود.. وكما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد بن فيصل: مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول”.

وتابع :” لا تنسوا أبدا .. هذه منطقة البيت الحرام ومكة المكرمة.. من هنا انطلق الآلاف ونشروا الحضارة في ثلاث أرباع العالم.. نحن أبنائهم وأحفادهم هذه الجدوى لن تمت”.

واستطرد القصيبي : “لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي.. نحن لسنا حضارة هامشية ولا حضارة فرعية ولا حضارة في غابات الأمازون (مع احترامي).. نحن أمة ظلت لمدة أكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء.. في الفكر والعلم والتقنية”.

https://twitter.com/Badermasaker/status/1446934161680437251?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1446934161680437251%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F568895