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بدء إيداع دعم أكتوبر للمستفيدين من حساب المواطن

بدء إيداع دعم أكتوبر للمستفيدين من حساب المواطن
http://almnatiq.net/?p=1044268
محررو المناطق

كشف برنامج حساب المواطنن عن بدء إيداع دعم شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج.

 

وقال البرنامج خلال صفحته على موقع “توتير”: ” بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد”.

 

وأضاف البرنامج، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

 

وتابع أنه سيتم صرف الدعم للدفعة «السابعة والأربعين» الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021.

 

 

 

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