بدء إيداع دعم أكتوبر للمستفيدين من حساب المواطن

محررو المناطق

كشف برنامج حساب المواطنن عن بدء إيداع دعم شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج.

وقال البرنامج خلال صفحته على موقع “توتير”: ” بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد”.

وأضاف البرنامج، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع أنه سيتم صرف الدعم للدفعة «السابعة والأربعين» الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021.