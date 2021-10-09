وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بحائل.. تعرف على شروط التقديم

يبحث الكثير من الشباب وخريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا عن فرص عمل في المصالح والهيئات والقطاعات الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت جمعية “عزم لدعم مرضى التصلب المتعدد”، بحائل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية لذوي الخبرة السابقة في مختلف المجالات.

وجاءت الوظائف المتاحة وشروط التقديم في النقاط التالية:

1- مدير برامج المشاريع.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة -أن يكون لديه خبرة سابقة في نفس المجال.

2- مدير إدارة تنمية الموارد المالية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة -أن يكون لديه خبرة سابقة في نفس المجال.

3- سكرتير تنفيذي.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة-أن يكون لديه خبرة سابقة في نفس المجال.

4- مدير إدارة التطوع.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة- أن يكون لديه خبرة سابقة في نفس المجال.

التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان([email protected]).