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بعد تجاوزها مرحلة الخطر.. الطفلة “منار” ضحية الأفعى السامة بنجران تغادر المستشفى

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بعد تجاوزها مرحلة الخطر.. الطفلة “منار” ضحية الأفعى السامة بنجران تغادر المستشفى

بعد تجاوزها مرحلة الخطر.. الطفلة “منار” ضحية الأفعى السامة بنجران تغادر المستشفى
http://almnatiq.net/?p=1044282
محررو المناطق

غادرت الطفلة منار آل سميطان، التي تعرضت للدغة في قدمها اليمنى من أفعى سامة في منطقة نجران، مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وذلك بعد تماثلها الشفاء بعد فترة معاناة داخل المستشفى أكثر من شهر، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن”.

 

كانت ترقد الطفلة منار آل سميطان بالعناية المركزة في وضع صحي حرج؛ جراء تدهور حالتها في ظل النزيف المُستمر تورم أجزاء من جسدها.

يُشار إلى أن الطفلة منار 6 سنوات كانت تلعب مع صديقاتها أمام المنزل وعندما شاهدت والدها سبقته إلى المنزل وفتحت الباب، ومن ثم تعرضت للدغة من أفعى سامة لتُنقل على إثرها للعناية المركزة.

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