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شرطة الرياض تضبط شخص تحرش بامرأة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة

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شرطة الرياض تضبط شخص تحرش بامرأة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة

شرطة الرياض تضبط شخص تحرش بامرأة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة
http://almnatiq.net/?p=1044288
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن، في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الاجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.

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