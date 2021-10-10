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“الأرصاد”: تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة

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“الأرصاد”: تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة

“الأرصاد”: تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة
http://almnatiq.net/?p=1044295

قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريرًا له بشأن طقس اليوم على منطقة نجران، إنه من المتوقع تعرضها إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالى تستمرحتى الساعة الـ 7 مساءً.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه متوقع اليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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