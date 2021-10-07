وفاة الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض.. وهذه وصيته الأخيرة

توفي أمس السبت، الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض؛ بعد إصابته بمرض عضال توفي على إثره في إحدى المستشفيات.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ صالح الشمراني، حيث مكث 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، وأشار متابعوه إلى أنه من القراء الحفاظ المجودين.

وكشف الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن أمنية الشيخ الشمراني، والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.

ودعا رواد مواقع التواصل للشيخ الشمراني بالرحمة والمغفرة وسردوا مناقبه، حيث قال أحدهم: “ما عهدناه إلا رجلاً خاشعاً متدبراً لكتابه ملازماً له، اللهم تقبله عندك وارفع منزلته في عليين”.