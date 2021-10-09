معاناة المرضى تتزايد.. استمرار مشكلة توقف الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بخشم العان

محررو المناطق

اشتكى العديد من المواطنين من استمرار أزمة صعوبة الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى” بعيادات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بخشم العان، مشيرين إلى أن استمرار المشكلة يعيق متابعة المرضى لحالتهم الصحية.

وقال أحد المواطنين في شكواه لـ”المناطق”: ” استيقظت مبكرًا ودخلت للحجز في السادسة صباحًا إلا أنني فوجئت بوجود موعد واحد فقط عبر التطبيق، فبدأت في الحجز، وخلال شروعي فيه ظهرت لي رسالة مفادها، تم حجز الموعد من مريض آخر”.

في حين علق مواطن آخر، “كل يوم يتم الدخول إلى تطبيق (خدمات المرضى) ونطلب موعد للمراجعة ضروري ولم نحصل على موعد دائمًا تطلع لنا عبارة (نفذ مواعيد اليوم ) إلى متى ونحن على هذه الحالة أرجو حل هذه المشكله”.

وطالب المواطنين بإعادة الحجز الآلي عن طريق العيادات الطبية، حتى تتمكن الشؤون الصحية بالحرس الوطني من إصلاح مشكلة نفاذ الحجز وتطوير التطبيق حتى يكون قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة التي تتابع حالتها المرضية عبر التطبيق.

وعلى الرغم من نشر عدد من الصحف شكوى المواطنين، إلا أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني، لم تصدر أي تعليق حتى الآن، حول الأسباب الرئيسية وراء توقف خدمة حجز المواعيد كل صباح.

وكانت قد أثارت أزمة صعوبة حجز المواعيد بعيادات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بخشم العان، بعد التعطل المستمر في تطبيق خدمات المرضى، المواطنين حيث تساءلوا عن جدوى التطبيق، إذا لم يتمكنوا من الحجز، مؤكدين أن هناك حالات مرضية كثيرة تحتاج حجز المواعيد.

وطالب المواطنون، وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية، بسرعة التدخل لحل الأزمة، خاصة وأنه لا يوجد أي حجز للمواعيد إلا باستخدام تطبيق خدمات المرضى، مشيرين إلى أنهم يواجهون نفس المشكلة في الحجز منذ بدء العمل بالتطبيق، حيث تظهر لهم رسالة تفيد باكتمال الحجز كل صباح.

وسبق وأن أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خدمة حجز المواعيد مباشرةً في عيادات طب الأسرة والرعاية الأولية عن طريق تطبيق خدمات المرضى، وهذه الخدمة تتيح للمريض اختيار الطبيب والموعد المناسب لأقرب عيادة من مسكنه وتأكيد الحجز وإلغاءه من خلال التطبيق.