“الوطني للأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وهطول أمطار غزيرة على جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح “الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، و الدرب، وهروب، مضيفًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه متوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.