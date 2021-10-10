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باكستنان تودع عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي  

باكستنان تودع عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي  
http://almnatiq.net/?p=1044320
المناطق - وكالات:

توفي عبد القدير خان، عالم الذرة ومهندس البرنامج النووي الباكستاني، عن عمر يناهز 85 عاما.

وبحسب ما أفادت محطة ”بي تي في“ التلفزيونية، التي تتبع للحكومة الباكستانية اليوم الأحد فإن عبد القدير خان توفى بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة.

وولد خان” عام 1936 في بوبال ثم هاجرت عائلته إلى باكستان بعد التقسيم ليتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة التقنية في برلين.

ويعدّ عبد القدير خان بطلا قوميا في باكستان؛ لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، فيما يعدّه الغرب مسؤولا عن تهريب تكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا.

ولشعبيته الجارفة أطلق الباكستانيون على عبد القدير خان لقب “أبو الترسانة النووية” أو “أبو القنبلة النووية” في البلاد؛ حيث كان أحد العلماء الأساسيين الذين عملوا على تطوير الأسلحة النووية في البلاد.

ونجحت باكستان في إجراء أول تجربة لقنبلة نووية في عام 1998 ومنذ هذا الوقت صعد اسمه بقوة وأصبح حديث عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

 

 

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