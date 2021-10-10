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أمطار غزيرة بالطائف.. و”الدفاع المدني” يوجه رسالة تحذيرية للمواطنين

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محررو المناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة 8 مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد، إنه مُتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

 

وأضاف “الوطني للأرصاد”، في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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