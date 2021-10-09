مصرع 16 شخصا وإصابة 7 في تحطم طائرة روسية

المناطق - وكالات:

تحطمت طائرة تقل مظليين، اليوم الأحد في منطقة منزلينسك بجمهورية تتارستان الروسية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مصرع 16 شخصا وإصابة 7 في تحطم طائرة في جمهورية تتارستان.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصدر أن عدد ركاب الطائرة يقدر بـ22 أو 23 شخصًا، حيث إن 20 عضوًا من نادي القفز المظلي المحلي كانوا يسافرون على متن الطائرة مع أفراد طاقم الرحلة.

من جانبها، نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في خدمة الطوارئ أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، كما أن “هناك قتلى ويجري تحديد عددهم” مع استمرار عملية الإنقاذ.

والطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.