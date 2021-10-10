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مكتب التعليم جنوب حائل يختتم دورة التعريف “المهارات الكمية”

مكتب التعليم جنوب حائل يختتم دورة التعريف “المهارات الكمية”

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مكتب التعليم جنوب حائل يختتم دورة التعريف “المهارات الكمية”

مكتب التعليم جنوب حائل يختتم دورة التعريف “المهارات الكمية”
http://almnatiq.net/?p=1044392
المناطق - الرياض:

اختتم مكتب التعليم جنوب حائل ممثلا بقسم الرياضيات برنامج تدريبي للتعريف بالمعايير المهنية للمعلمين “المهارات الكمية”، عن بعد عبر برنامج الزوم ضمن البرامج المعتمدة من التدريب والابتعاث، ونفذها المشرف التربوي الأستاذ فهاد بن حمود الحربي.

وتستهدف الدورة شاغلي الوظائف التعليمية بهدف تنمية معارف ومهارات المتدربين في الجزء الكمي من المعايير المهنية للمعلمين.

واستعرض البرنامج مكونات المعايير المهنية التربوية واستخدامات المعايير المهنية، والتعرف والتدريب على معايير الجزء الكمي في المعايير المهنية.

وقال مشرف الرياضيات الأستاذ فهاد بن حمود الحربي: “ولله الحمد تم تنفيذ برنامج التعريف بالمعايير المهنية للمعلمين في الجزء الكمي وتم التدريب على المهارات الكمية في اختبار الرخصة المهنية وسط مشاركة فاعلة من المتدربين”.

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