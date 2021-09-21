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هل النوم المتواصل يدل على نقص الحديد؟.. طبيب يُجيب

هل النوم المتواصل يدل على نقص الحديد؟.. طبيب يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1044401

أوضح الدكتور طارق عويضة، أستاذ أمراض الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حقيقة  النوم المتواصل بأنه يدل على نقص في الحديد بجسم الإنسان.

وقال “عويضة” في تصريحات مُتلفزة، إن تكوين الدم داخل جسم الإنسان يحتاج إلى عدة عناصر للبناء منها “البروتينات، والفيتامينات، لافتًا في حالة أن الشخص يكون لديه نقص في الحديد بشكل مستمر لفترة طويلة يتعرض إلى الإصابة بفقر في الدم.

 

وأوضح  أستاذ أمراض الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ،إن أسباب نقص الحديد في جسم الإنسان كثيرة ولكن من بين أسبابها هو في حالة الإحساس بدوخة وإرهاق أو تساقط في الشعر وقتها يحتاج أن يعرف الشخص حجم مخزون الحديد لديه.

 

وتابع: أنه في الطبيعي يجب أن يكون مقياس الحديد 30، ولمساعدة الشعر أن يكون في مستوى جيد لابد أن يتخطى الـ 50، مشيرًا إلى أن من بين طرق الوقاية من نقص الحديد هو التغذية السليمه، مثل تناول اللحوم الحمراء لكونها تعتبر المصدر الرئيس في زيادة الحديد داخل جسم الإنسان.

 

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