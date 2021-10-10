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ميليشيا الحوثي تقتل امرأة مسنة بالرصاص غرب اليمن

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ميليشيا الحوثي تقتل امرأة مسنة بالرصاص غرب اليمن

ميليشيا الحوثي تقتل امرأة مسنة بالرصاص غرب اليمن
http://almnatiq.net/?p=1044435
المناطق - وكالات:

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على قتل امراة مسنة بالرصاص الحي جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وبحسب مصدر محلي فقد استهدفت الميليشيات الحوثية تجمعات سكانية جنوب غربي حيس بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة المواطنة آمنة إسماعيل ويدن (65 عاماً)، وتم نقلها إلى المستشفى الميداني في الخوخة، إلا أن إصابتها كانت قاتلة، حيث فارقت الحياة داخل المستشفى.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي، التي تستهدف القرى والتجمعات السكانية القريبة من خطوط التماس وفق سياسة التهجير المتعمدة.

 

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