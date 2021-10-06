القدر ينقذ الركاب.. وفاة سائق مترو في مصر قبل استلام عمله بدقائق

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تعرض أحد سائقي مترو الأنفاق في مصر لأزمة قلبية أدت إلى وفاته قبل استلام عمله بدقائق معدودة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق إن وليد حسني، تعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة في محطة المرج قبل الانطلاق بالرحلة، بالخط الأول (المرج – حلوان)، وعلى الفور نُقل إلى أقرب مستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أنه على الفور تم الاستعانة بسائق آخر لقيادة القطار، لعدم حدوث أي أزمات في ساعات التشغيل بالخط الأول، موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر بوفاة السائق، وأن الشركة ستعمل على تقديم كل المساعدات لأسرة السائق.