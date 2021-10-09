أمانة الشرقية: تطوير كورنيش رأس تنورة بخدمات سياحية وترفيهية ضمن برنامج جودة الحياة

محررو المناطق

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة عدد من الأعمال التطويرية في كورنيش رأس تنورة، بهدف رفع مستوى التجميل والتحسين المستمر، ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و أنسنة المدن وبرامجها لإقامة المشروعات التنموية والدفع بالمشاريع السياحية التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

ويعد كورنيش رأس تنورة واحد من أهم الشواطئ بالمنطقة الشرقية والواقع على مساحة 650000 متر مربع، كما يعتبر من المواقع السياحية البارزة في المحافظة، حيث يستقطب الزوار والمتنزهين ويتسم الكورنيش الذي يعد من أكثر الشواطئ تميزا لطبيعة صفاء مياهه بالعديد من المسطحات الخضراء الواسعة وأشجار النخيل العالية، حيث تغطي ساحاته أكثر من 28٠000 متر مربع من المسطحات الخضراء، ويضم 8500 من الأشجار والشجيرات و720 نخلة و٣١٠ الواشنطونيا وهو نوع من النبات الشجيري.

وحرصت بلدية محافظة رأس تنورة على زيادة المسطحات الخضراء واستمرار أعمال تحسين التشجير المتنوعة بالكورنيش لما لها من إطلالة مميزة، بجانب أعمال الصيانة الدورية لمواقع عدة في كورنيش رأس تنورة بهدف جعله وجهة جميلة من أجمل الواجهات البحرية بالمنطقة الشرقية، نظرا إلى ما يمتلكه من العناصر الجمالية والترفيهية والسياحية، حيث هيأت البلدية كافة المرافق الترفيهية، إضافة الى اعتباره وجهة سياحية وترفيهية مثالية لأهالي وزوار المحافظة في رأس تنورة، كما يضم الكورنيش مكانا مُخصصًا لألعاب الأطفال لتُضفي جو من البهجة والمرح وذلك بتضمين ساحات الكورنيش بالألعاب الخاصة للأطفال بـ 36 مجموعه، بالإضافة إلى عدد من الألعاب المخصصة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مجموعة من الألعاب وألعاب الدمج، كما يحتوي على ٥ ملاعب رياضية مجهزة، كما تم أيضا تزويد الساحات بعدد من الكراسي الخرسانية التي يصل عددها الى ٤٥٠ كرسي، كذلك يوجد بها أماكن مُظللة مُخصصة للجلوس، إضافة لوجود 5 مواقع استثمارية بوفيهات ومطاعم ومواقع خدمية أخرى مصليات و مساحات خاصة لوقوف المركبات، كما هيأت بلدية محافظة رأس تنورة المسارات الخاصة للطرق المؤدية للكورنيش التي تضمنت المزيد من اللمسات الجمالية المزينة بالأشجار والنباتات الملونة.