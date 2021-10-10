السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان

محررو المناطق

أدان السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مطاري أبها وجازان.

وقال السفير البريطاني على صفحته الشخصية بموقع “توتير”: ” أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري أبها و جازان و أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين”.

وأضاف: ” نقف إلى جانب المملكة و ملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.