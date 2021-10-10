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السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان

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السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان

السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان
http://almnatiq.net/?p=1044476
محررو المناطق

أدان السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مطاري أبها وجازان.

 

وقال السفير البريطاني على صفحته الشخصية بموقع “توتير”: ” أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري أبها و جازان  و أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين”.

 

وأضاف: ” نقف إلى جانب المملكة و ملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

 

 

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