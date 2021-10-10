احدث الأخبار

شُيد منذ أكثر من 40 عامًا.. لحظة إزالة مجسم “دوار البيعة” من موضعه بجدة (فيديو) 
أبرز المواد
 الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض
أبرز المواد
 السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان
أبرز المواد
 استشاري: التدخين يؤثر على الحياة الجنسية ويمنع إنتاج حيوانات منوية سليمة
صحة
 خلال الأسبوع الماضي.. أمانة الشرقية تنفذ 9180 جولة رقابية وتحرر 481 مخالفة
المنطقة الشرقية
 اليمن.. أول فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال محافظ عدن ومسؤولين آخرين
أبرز المواد
 أمانة جدة تتطلق عددا من الخدمات الرقمية لمنسوبيها لتحسين بيئة العمل
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: تطوير كورنيش رأس تنورة بخدمات سياحية وترفيهية ضمن برنامج جودة الحياة
المنطقة الشرقية
 أول تصريح لمحافظ عدن بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة
أبرز المواد
 القدر ينقذ الركاب.. وفاة سائق مترو في مصر قبل استلام عمله بدقائق
أبرز المواد
 هل النوم المتواصل يدل على نقص الحديد؟.. طبيب يُجيب
أبرز المواد
 الداخلية اليمنية: نأمل بتطبيق حرفي وكامل لاتفاق الرياض
أبرز المواد
شُيد منذ أكثر من 40 عامًا.. لحظة إزالة مجسم “دوار البيعة” من موضعه بجدة (فيديو) 

شُيد منذ أكثر من 40 عامًا.. لحظة إزالة مجسم “دوار البيعة” من موضعه بجدة (فيديو) 

أبرز المواد
الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

الإطاحة بـ7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال بالرياض

أبرز المواد
السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان

السفير البريطاني يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري أبها وجازان

أبرز المواد
استشاري: التدخين يؤثر على الحياة الجنسية ويمنع إنتاج حيوانات منوية سليمة

استشاري: التدخين يؤثر على الحياة الجنسية ويمنع إنتاج حيوانات منوية سليمة

صحة

اليمن.. أول فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال محافظ عدن ومسؤولين آخرين

اليمن.. أول فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال محافظ عدن ومسؤولين آخرين
http://almnatiq.net/?p=1044479

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة تستهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، أثناء مروره في مديرية التواهي.

وفي وقت سابق، كانت قد أفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الأحد، بسقوط عدد من الأشخاص، بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس.

وقالت المصادر، إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ  عدن ووزير الزراعة.

 

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع “حجيف” بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي

 

وذكر مصدر محلي لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاينة موقع الاستهداف الذي تم بسيارة ملغومة.

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيرا إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى “باصهيب” العسكري.

 

روابط ذات صلة

أول تصريح لمحافظ عدن بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة

أول تصريح لمحافظ عدن بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة
الداخلية اليمنية: نأمل بتطبيق حرفي وكامل لاتفاق الرياض

الداخلية اليمنية: نأمل بتطبيق حرفي وكامل لاتفاق الرياض
ميليشيا الحوثي تقتل امرأة مسنة بالرصاص غرب اليمن

ميليشيا الحوثي تقتل امرأة مسنة بالرصاص غرب اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*