اليمن.. أول فيديو يوثق لحظة محاولة اغتيال محافظ عدن ومسؤولين آخرين

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة تستهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، أثناء مروره في مديرية التواهي.

وفي وقت سابق، كانت قد أفادت مصادر محلية في اليمن، يوم الأحد، بسقوط عدد من الأشخاص، بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، فيما نجا المحافظ أحمد حامد لملس.

وقالت المصادر، إن سيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين، من بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة.

ونجا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة اللواء، سالم السقطري، من التفجير الذي استهدف الموكب أثناء مروره في تقاطع “حجيف” بالمعلا، خلال التوجه إلى المنزل في منطقة التواهي

وذكر مصدر محلي لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الأجهزة الأمنية نزلت إلى موقع التفجير لمعاينة موقع الاستهداف الذي تم بسيارة ملغومة.

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بعد مرور الموكب بلحظات، مشيرا إلى أن أربعة من حراس المحافظ أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى “باصهيب” العسكري.