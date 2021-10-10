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خلال الأسبوع الماضي.. أمانة الشرقية تنفذ 9180 جولة رقابية وتحرر 481 مخالفة

خلال الأسبوع الماضي.. أمانة الشرقية تنفذ 9180 جولة رقابية وتحرر 481 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1044484
المناطق - الرياض:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9180 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 481 مخالفة، وإغلاق 16 منشأة من المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

 

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

 

وأضافت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3097 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.)

 

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