شُيد منذ أكثر من 40 عامًا.. لحظة إزالة مجسم “دوار البيعة” من موضعه بجدة (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة إزالة مجسم دوار البيعة بمنطقة البلد بجدة، والذي تم تشييده منذ أكثر من 40 عامًا.

ومن جانبها، نفت “أمانة جدة” علاقتها بالواقعة، مشيرة بأن ذلك في حدود “جدة التاريخية”، ويتبع لوزارة الثقافة.

ويعد ميدان البيعة واحدًا من الميادين الرئيسية في مدينة جدة وأكثرها حيوية حيث يشهد حركة مرور كبيرة على مدار اليوم بسبب وجوده في قلب مدينة جدة التاريخية بالقرب من العديد من معالمها المميزة، تنتشر البيوت القديمة ذات الشرفات الخشبية والأزقة الضيقة والمتاجر المتخصصة ببيع القطع القديمة في المنطقة المحيطة بالميدان مما يشجع السياح على زيارته.